La luna de miel de Matías Alé y su esposa en Estados Unidos

Matías Alé y Martina Vignolo viven uno de los momentos más felices de sus vidas. Después de un año y medio de amor, la pareja celebró su boda con una emotiva ceremonia en la Iglesia Don Bosco de Mar del Plata, donde dieron el "sí, quiero" rodeados de familiares y amigos.

A pesar del momento de felicidad, la boda no estuvo exenta de críticas. La conductora Yanina Latorre se burló del look elegido por los recién casados en el programa Sálvese quien pueda, un comentario que generó la furia del actor, quien aseguró que tomará acciones legales contra la panelista. Sin embargo, Alé optó por enfocarse en disfrutar de esta nueva etapa junto a su esposa.

A tan solo cuatro días de su casamiento, la pareja emprendió su luna de miel en Miami, el primer destino de un extenso viaje por Estados Unidos. En diálogo con Teleshow, Matías Alé reveló los detalles completos del itinerario: “Llegamos hoy, 28. Nos quedamos hasta el 17 de noviembre acá en Miami. De ahí nos vamos hasta el 2 de diciembre a Disney, donde vamos a estar unos 16 o 17 días”.

Pero el recorrido no termina allí. Tras su paso por los parques temáticos de Disney, los recién casados disfrutarán de una experiencia marítima antes de regresar a la Argentina. Alé detalló la última parte del viaje: “Después volvemos, nos quedamos tres o cuatro días más en Miami, nos subimos a un crucero del 6 al 13 de diciembre. Y del 13 al 17 volvemos a Miami antes de regresar a Buenos Aires”.