El huracán Melissa azotó el Caribe con una fuerza devastadora, provocando caos, destrozos y tragedias en varias islas de la región. Hasta el momento se confirmaron diez muertes, tres en Jamaica, tres en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana, según los reportes oficiales.

En Jamaica, uno de los países más afectados, el primer ministro Andrew Holness declaró este martes el territorio como “zona catastrófica”, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros y las inundaciones. Las imágenes difundidas por TV Jamaica muestran barrios enteros destruidos, carreteras intransitables y viviendas arrasadas por los vientos huracanados.

Melissa alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la máxima posible, antes de debilitarse a categoría 3 al llegar a Cuba. Los vientos sostenidos llegaron a los 300 kilómetros por hora, causando una destrucción generalizada en el suroeste jamaiquino, donde se concentraron los mayores daños.

El ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, Christopher Tufton, confirmó que cuatro hospitales importantes sufrieron “daños significativos” y que varios pacientes tuvieron que ser reubicados en refugios de emergencia. “Estamos evaluando las instalaciones afectadas y esperando que cesen las lluvias para trasladar a otros pacientes”, explicó el funcionario a Jamaica Star.

El embajador argentino en Jamaica, Marcelo Balbi, relató la situación a TN y aseguró que “fue un día muy difícil”. Informó que hay unos 70 argentinos residiendo en la isla, con quienes mantiene contacto permanente. “Los vientos fueron extremadamente violentos, el gobierno desplegó más de 800 refugios para asistir a la población vulnerable”, indicó.

El paso del ciclón también afectó gravemente a Haití, Panamá y República Dominicana, donde las autoridades contabilizan inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía. En varias zonas, las tareas de rescate se complican por la falta de acceso terrestre y la interrupción de las comunicaciones.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Melissa continúa desplazándose hacia el norte de Cuba, con posibilidad de provocar lluvias torrenciales y marejadas en las próximas horas.

Los gobiernos de la región mantienen alertas activas y advierten que los efectos del huracán podrían sentirse durante varios días más, mientras avanza lentamente hacia el Atlántico.