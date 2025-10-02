Un hombre de 65 años falleció en la zona rural de Monte Vera, Santa Fe, luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su vivienda.

El incidente se produjo cuando un panal cercano se activó y cientos de abejas atacaron al hombre y a su esposa. Esta última resultó afectada por las picaduras, pero permanece en estado estable bajo atención médica.

Publicidad

Un vecino que presenció el ataque acudió rápidamente para socorrerlos y trasladó al hombre al hospital más cercano, donde lamentablemente fue declarado sin signos vitales. Se informó que la víctima tenía antecedentes de afecciones cardíacas y alergia, factores que agravaron su estado tras el ataque.

Las autoridades locales intervinieron para neutralizar el foco de abejas y emitieron una recomendación clara a la comunidad: “no intervenir sin ayuda especializada ante la presencia de panales”, para evitar riesgos similares.

Publicidad

El hecho fue caratulado como “muerte accidental” y quedó a cargo de la Comisaría Distrito 20 de Monte Vera, con la participación de la 5ta Zona de Inspección de la Unidad Regional I. Las actuaciones fueron remitidas al fiscal en turno para continuar con las investigaciones.

La comunidad de Monte Vera expresó su conmoción y solidaridad con la familia afectada ante esta tragedia inesperada.