La buganvilla, la planta trepadora ideal para plantar en octubre
La buganvilla, conocida también como trinitaria o santa rita, destaca entre las plantas trepadoras más populares por su capacidad para cubrir superficies como paredes, pérgolas o cercos con un manto de intenso color. Octubre es el momento ideal para plantarla, ya que las temperaturas comienzan a subir y el riesgo de heladas disminuye, facilitando su crecimiento.
Originaria de Brasil, esta planta se distingue por su rápido desarrollo y sus brácteas que pueden variar del fucsia al violeta, blanco o naranja, aportando un toque vibrante a cualquier espacio exterior. Además, es una alternativa ideal para quienes buscan embellecer su jardín sin requerir un gran esfuerzo en mantenimiento.
Para obtener los mejores resultados, el inicio de la primavera es el tiempo indicado para colocar la buganvilla en tierra firme o en macetas de gran tamaño. Es fundamental ubicarla en un lugar con exposición directa al sol durante al menos seis horas diarias, ya que esta condición es necesaria para que florezca abundantemente. También se recomienda un suelo bien drenado para evitar que el exceso de agua dañe sus raíces.
Más allá de su valor estético, la buganvilla funciona como una cortina natural que proporciona sombra en los meses cálidos y contribuye a la privacidad en patios y balcones. Sus flores atraen mariposas y abejas, promoviendo la biodiversidad y el equilibrio ecológico en el entorno.
