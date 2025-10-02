La milanesa es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina, reconocida por su capa dorada y su interior jugoso. Sin embargo, lograr que las milanesas preparadas al horno conserven estas cualidades, sin recurrir a la fritura, requiere atención a ciertos detalles clave que marcan la diferencia en sabor y textura.

Para conseguir unas milanesas al horno perfectas, es esencial comenzar con un horno precalentado entre 180° y 200° C, lo que asegura una cocción uniforme desde el inicio. La bandeja debe estar cubierta con una fina capa de aceite de girasol o vegetal para evitar que las piezas se peguen y facilitar la limpieza posterior.

Las milanesas empanadas se deben colocar separadas entre sí, permitiendo que el calor circule de forma pareja. Antes de introducirlas en el horno, es recomendable rociar una pequeña cantidad de aceite sobre ellas para favorecer una textura crocante.

Un consejo fundamental es cubrir las milanesas con papel de aluminio durante los primeros 15 minutos de cocción. Este método retiene el vapor, conservando la humedad interna y evitando que la carne se reseque. Luego, se retira el papel y se dan vuelta las piezas para dorarlas entre 5 y 10 minutos más sin cubrir, logrando una corteza crocante y dorada.

El reconocido chef británico Jamie Oliver recomienda la llamada "doble protección" para evitar que las milanesas pierdan jugosidad: aplicar aceite tanto en la bandeja como sobre las milanesas antes de hornearlas, además de cubrirlas con papel aluminio al principio de la cocción. Esta combinación asegura una capa crujiente y un interior tierno.

Otro aspecto importante es prevenir que las milanesas se adhieran a la bandeja, lo que puede dañar el empanizado. Para ello, es clave esparcir una capa fina de aceite sobre la superficie antes de colocar las piezas. Esto no solo evita que se peguen, sino que también permite moverlas sin riesgo de romperlas, un método válido para milanesas de carne, pollo o versiones vegetarianas.

En definitiva, las milanesas al horno son una alternativa saludable a la fritura que no sacrifica sabor ni textura. Con un control adecuado de la temperatura, el uso de aceite y el papel aluminio, es posible disfrutar de un plato tradicional argentino con una textura dorada, crocante y jugosa, ideal para todos los gustos.