Miles de vecinos y asambleístas de distintos puntos de Mendoza se manifestaron este sábado en Uspallata contra el proyecto minero San Jorge. La protesta incluyó un masivo caravanazo y una marcha por las calles de la villa cordillerana, en una demostración de rechazo a la megaminería que no logró ser frenada ni por el intenso calor de enero, ni por la lluvia intermitente, ni por los controles policiales desplegados a lo largo del recorrido.

La movilización se realizó a un mes de la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, sancionada el 9 de diciembre, y volvió a poner en el centro del debate la defensa del agua y del territorio en una provincia marcada por históricas luchas ambientales.

Una caravana desde toda la provincia

Las columnas comenzaron a salir desde la madrugada. Desde el sur mendocino partieron los primeros vehículos, que luego se unieron con grupos del Valle de Uco y finalmente confluyeron con cientos de autos provenientes del Gran Mendoza. La caravana, autoconvocada y de organización horizontal, fue creciendo kilómetro a kilómetro.

Autos, camionetas, combis, motos y hasta bicicletas formaron parte de una postal que se repitió durante toda la jornada, reflejando la diversidad de sectores que se oponen al avance de la megaminería en Uspallata.

Un conflicto que volvió a encenderse

Las protestas se reactivaron con fuerza tras la aprobación de la DIA del proyecto San Jorge. Desde entonces, en distintos puntos de Mendoza se sucedieron ruidazos, muraleadas, cortes de ruta y acampes, con Uspallata como epicentro del conflicto.

Los vecinos cuestionan que el proyecto, que busca extraer cobre y oro en plena cordillera, avance en una zona estratégica por sus reservas hídricas y su valor ambiental, cultural e histórico. Allí se encuentra el Qhapaq Ñan, el antiguo camino inca declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014.

El ingreso a Uspallata

Cerca de las 17, la caravana llegó a la zona de Potrerillos, donde se registraron demoras por el recambio turístico y los controles de la Policía y Gendarmería. Según denunciaron los manifestantes, el tránsito era habilitado por tandas, lo que generó largas esperas.

Sobre el puente del río Mendoza se desplegó una enorme bandera con la consigna “No a la minera San Jorge” y, pasadas las 18.40, comenzaron a cruzar los primeros vehículos rumbo a la villa cordillerana.

Marcha y consignas históricas

El ingreso a Uspallata se transformó en una celebración colectiva. Bombos, batucadas y aplausos acompañaron la llegada de los manifestantes, que luego dieron paso a una marcha por las calles del pueblo.

Durante el recorrido se escucharon consignas emblemáticas de la lucha ambiental mendocina, como “El agua de la cordillera no se negocia” y “No a la megaminería”, en una clara señal de continuidad con las movilizaciones que en 2019 lograron frenar modificaciones a la Ley 7.722.

Una gesta por el agua

La fecha elegida para la movilización no fue casual. El 17 de enero recuerda el inicio del cruce de los Andes encabezado por José de San Martín en 1817, y fue resignificada por los manifestantes como símbolo de una nueva gesta: la defensa del agua.

“La movilización deja un mensaje claro: en Mendoza el agua es identidad, es trabajo y es futuro”, repitieron los referentes de las asambleas. La jornada culminó con un festival y una asamblea colectiva, donde se definieron los próximos pasos de una resistencia que promete continuar frente al avance del proyecto San Jorge.