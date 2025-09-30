Este martes 30 de septiembre, falleció Eduardo Pósleman, a la edad de 84 años. El abogado y exgobernador interino de San Juan es recordado históricamente por haber sido la figura civil que condujo la provincia hacia el retorno institucional en 1983, ganándose el apodo de "El peón de la Democracia”.

Pósleman fue el gobernador interino al que le tocó cerrar la tranquera del Proceso de Reorganización Nacional en San Juan y entregarle el mando al caudillo bloquista electo, Leopoldo Bravo.

El exmandatario estuvo a cargo de la administración sanjuanina por poco más de un año. Asumió el 6 de diciembre de 1982, luego de que Bravo renunciara. Fue proclamado por el militar Reynaldo Bignone, quien ejercía el poder central en ese momento.

Antes de ser gobernador interino, Pósleman ya había tenido una extensa carrera política. Fue tres veces ministro de Gobierno de Leopoldo Bravo. También ocupó una banca como diputado provincial y, tras la muerte de un senador sanjuanino, asumió esa banca por el transcurso de tres años. Durante su tiempo como senador, tuvo la oportunidad de conocer a varios embajadores y al Papa Juan Pablo II.

Al momento de una entrevista reciente (octubre de 2020), Pósleman seguía trabajando como abogado, aunque reconocía que ya no estaba en plena actividad debido a su edad.