La ciudad de Malagueño, en Córdoba, fue escenario de un violento episodio delictivo ocurrido en la madrugada del miércoles, cuando una mujer fue sorprendida en su habitación por un delincuente que intentó asfixiarla y golpearla mientras le exigía dinero. La víctima, Ivana Jiménez, relató que despertó con el hombre parado frente a su cama y, en pocos segundos, fue atacada con un almohadón sobre la cara. “Me agarró del cuello, me llevó al baño, estaba fuera de sí”, narró.

Según contó en diálogo con el programa Arriba Córdoba (El Doce), la mujer gritó desesperadamente en busca de ayuda, pero nadie la escuchó. Fue en ese momento cuando apareció “Puchi”, el perro de la familia (una cruza con dogo) que se lanzó contra el intruso para defenderla. “No sé de dónde salió el perro; se le metió entre las piernas, lo agarró, y ahí el tipo se desorientó”, explicó Ivana sobre la intervención que le salvó la vida.

Publicidad

El agresor, sorprendido y asustado por la reacción del animal, decidió huir de la vivienda sin alcanzar a robar nada. “Agradezco que estuvo mi perro, no sé cómo hubiera terminado sin él”, afirmó la mujer, aún conmocionada por el ataque.

Minutos después, el marido de Ivana salió a recorrer la zona tras escuchar la descripción del delincuente. Logró reconocerlo mientras caminaba hacia el barrio La Perla y decidió retenerlo hasta que llegó la Policía. Los efectivos detuvieron al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.