Murió Quemil Yambay, leyenda del folclore paraguayo

En la madrugada de este miércoles 14 de enero de 2026, a las 5:07, se confirmó el fallecimiento de Quemil Yambay Rodríguez. La gran leyenda del folclore paraguayo, de 87 años, se encontraba con un estado delicado de salud desde hacía unos días. Sus familiares comunicaron el deceso a través de las redes sociales expresando: “Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. ¡Ahora descansa en paz! ¡Gracias a todos!”.

Nacido el 10 de marzo de 1938 en Santa Elena (Cordillera), Yambay fue reconocido como un “tesoro viviente” de la música tradicional. Junto a su conjunto Los Alfonsinos, interpretó durante décadas obras emblemáticas como “Lidia Mariana” y “Mokoi Guyra’i”, destacándose por su característica imitación de animales.

Sobre las honras fúnebres, sus allegados informaron: "Quienes quieran despedir al comandante del folklore, sus restos serán velados en el domicilio, Guarania nro. 1851 casi Ytororó, en Fernando de la Mora, Rincón de los Músicos, Santa Cecilia, a partir de las 8:30".