En un estudio exhaustivo abordado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la gestión ejecutiva del gobierno de Javier Milei durante el ejercicio fiscal 2025, determinó que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional tuvo una caída real del gasto total del orden del -29% interanual respecto a 2023, lo que refleja un “ajuste significativo en áreas sensibles” como salud, educación, transporte, seguridad, obra pública, ciencia, cultura y defensa, entre otras.

Al desglosar la realidad de los distintos organismos públicos, puntualizó que “sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 52% respecto a 2023” y remarcó que “los Servicios de Deuda Pública representan el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria”.

En contraste, se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), hospitales nacionales con ajustes entre -20% y -42%, el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%). En este sector, también detalló que el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 38%, mientras que el INCUCAI presenta un aumento del 24% en su ejecución.

Desde el CEPA se plantea que en el área sanitaria hay programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-1%). La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+5%).

El apartado científico, muestra datos preocupantes para el sector a nivel nacional. El informe reveló que “los recortes son generalizados”, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-82%), CONAE (-19%), CONICET (-32%), Servicio Geológico Minero Argentino (-25%), Servicio Meteorológico Nacional (-34%), Fundación Miguel Lillo (-32%) y CONEAU (-8%).

Por el lado de los organismos de Seguridad Social indicó que ANSES registra un recorte del 5%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 73%, y el INAES del 73%. En los programas de Desarrollo Social señaló que se exhibió “una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%)”.

En materia de desarrollo productivo, los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-72%), INTA (-41%) e INTI (-41%). Los organismos vinculados a energía presentan también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-14%), el ENRE (-13%) y el ENARGAS (-32%).

Las fuerzas federales de seguridad y las Fuerzas Armadas, también fueron afectadas por recortes: Policía Federal (-31%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-29%), Ejército (-18%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-22%).

Por el lado educativo, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-75%), Infraestructura y Equipamiento (-37%) y Desarrollo de la Educación Superior (-29%).

En transporte y obra pública, el documento también reflejó que “la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del 74% al 100%”, en línea con la paralización que padece el sector en la gestión de Javier Milei. Al respecto, el CEPA precisó que los mayores retrocesos se observan en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-95%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92%) y Rutas Seguras (-89%), mientras que la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios registra una caída del 75%.

Otro aspecto relevante y de especial interés fue el nivel de distribución de recursos a los estados provinciales y municipales, en el cual, tiene un impacto crítico para San Juan. Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios tuvieron notorias caídas: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-92%) y a la Secretaría de Energía (-77%), y Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una baja del 68%.

Al analizar el panorama expuesto, el equipo de economistas del CEPA sostuvo que “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria” y alertó que así se están “afectando programas clave”. En ese sentido, alertó que “la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”.

¿Qué es el CEPA?

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se creó en 2012 con el objetivo de intervenir en los debates económicos complejos, elaborando informes, estudios y trabajos académicos con un alto nivel de rigurosidad técnica y un lenguaje accesible al público en general, permitiendo así una democratización de la comprensión de la economía argentina. El centro tiene como objeto la elaboración, divulgación y difusión de informes; así como la promoción y consolidación del desarrollo científico y técnico.