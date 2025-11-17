El presidente Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. Así lo confirmó a Infobae una alta fuente del Gobierno, que destacó que ambos mandatarios compartirán el exclusivo palco presidencial reservado solo para los dos referentes de la ultraderecha global.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en la historia organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. En ese marco, Gianni Infantino, presidente de la federación, invitó a todos los jefes de Estado de las selecciones clasificadas. “En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, afirmó un funcionario a ese medio, subrayando el carácter político del encuentro.

Con 32 equipos ya clasificados, el sorteo se realizará el 5 de diciembre a las 14:00, en una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas dentro del emblemático Kennedy Center, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Ópera Nacional de Washington. El evento marcará uno de los hitos previos a la competencia, que será la más extensa y multisede de la historia.

La confirmación del viaje se da días después de que Estados Unidos anunciara un nuevo acuerdo comercial con Argentina, orientado (según la Casa Blanca) a fomentar el crecimiento a largo plazo, ampliar oportunidades y garantizar un marco transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación. Como adelantó Infobae, Milei tiene previsto concretar su decimoquinto viaje al país norteamericano para firmar el entendimiento, por lo que no se descarta que lo haga durante su estadía para el sorteo.

Aunque en Balcarce 50 evitan confirmar la coincidencia entre ambos eventos, en el Gobierno dan por hecho un nuevo encuentro entre Milei y Trump, que sumará una nueva foto (la sexta) en la relación bilateral entre el libertario argentino y el candidato republicano.