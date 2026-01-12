El Mundial de Naciones de la Kings League que se disputa en Brasil sumó un capítulo inesperado tras un anuncio de Neymar que generó fuerte repercusión en el país vecino. Durante una transmisión en vivo, el delantero reveló que mantuvo un diálogo con Lionel Messi y que el capitán de la selección argentina evalúa asistir a las instancias decisivas del torneo.

Según explicó el futbolista del Santos, la posibilidad es que Messi esté presente en las semifinales o en la final del certamen, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque. La declaración generó un inmediato impacto en redes sociales y en el ambiente futbolístico brasileño, donde la expectativa creció en cuestión de minutos.

Neymar contó que el contacto se dio de manera directa y que la iniciativa partió del propio Messi, quien consultó sobre la chance de asistir al evento. El brasileño respondió que debía verificar la disponibilidad en el estadio, lo que dejó abierta la posibilidad de una visita que sería histórica para el torneo.

La eventual presencia del argentino también está atada al rendimiento del seleccionado nacional, que accedió al “last chance” tras finalizar entre los mejores terceros y deberá enfrentar a Francia para seguir en carrera. En paralelo, Brasil ya se aseguró un lugar en la fase decisiva luego de vencer a Qatar y golear a Perú.

El torneo, impulsado por Kings League, contó además con la presencia de figuras del fútbol internacional y exjugadores, lo que consolidó un clima festivo en cada jornada. La mención de Messi por parte de Neymar elevó aún más el interés por la definición del campeonato.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la asistencia del rosarino. Sin embargo, las palabras del delantero brasileño bastaron para encender la expectativa y colocar al torneo en el centro de la escena futbolística regional.