Los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, presentaron su descargo ante la Justicia en la causa que indaga el origen de los fondos utilizados para la adquisición de una costosa mansión en Pilar.

El monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, son quienes figuran como titulares de la sociedad que compró la estancia de lujo en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, propiedad que está bajo análisis judicial para determinar si fue adquirida con recursos compatibles con su capacidad económica.

Publicidad

La presentación se realizó este lunes por videoconferencia ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien aún no cuenta con todas las pruebas necesarias para formular imputaciones definitivas, por lo que invitó a los dos acusados a explicar su versión de los hechos.

La causa forma parte de una investigación más amplia sobre el patrimonio que rodea a dirigentes de la AFA, donde se analizan sociedades vinculadas a Toviggino y Tapia, la titularidad de la mansión y vehículos de alta gama hallados en la propiedad, y posibles maniobras para ocultar la verdadera titularidad de esos bienes.

Publicidad

Documentos del expediente reflejan que la propiedad fue adquirida por la sociedad Real Central SRL, de la que Pantano y Conte figuraban como titulares, aunque los registros muestran cambios en la titularidad e indicios de vínculos con otros integrantes del entorno. Esta complejidad es uno de los ejes que la Justicia busca despejar con el descargo y otras medidas, como el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los investigados.

La investigación ha avanzado con medidas como allanamientos, tasación de bienes y recolección de pruebas patrimoniales, en un contexto en el que se intenta determinar si existieron irregularidades financieras o posibles maniobras de lavado de dinero en torno a la adquisición del inmueble y otros activos.

Publicidad

El descargo de Pantano y Conte constituye un paso procesal relevante que podría abrir una nueva etapa en la causa, orientada a precisar responsabilidades y profundizar la pesquisa sobre maniobras presuntamente vinculadas a la conducción de la AFA y su círculo cercano.