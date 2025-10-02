En medio del rotundo éxito de la adaptación teatral de la icónica película Rocky en Argentina, el actor y productor Nico Vázquez reveló un especial pedido que le hizo el propio Sylvester Stallone en las últimas horas.

El actor argentino contó que Stallone está al tanto del suceso que ha generado la obra en Buenos Aires. Nico Vázquez explicó que la adaptación local es una apuesta distinta, ya que la versión de Rocky que se ha realizado en el resto del mundo es en formato musical.

Vázquez logró convencer a Stallone para realizar una versión que capturara "el espíritu de la película", sin el componente musical (pues, como bromeó, "Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro"). El actor remarcó: "logramos gracias a Sylvester Stallone poder hacerlo y sucedió esta locura”.

El "último que pasó", según Vázquez, fue el especial pedido del actor estadounidense: “pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene…”.

El factor Messi

La sorpresa de Stallone fue aún mayor al enterarse de la presencia del capitán de la Selección Argentina. Vázquez reveló que Stallone "se enteró que vino Messi”.

La visita de Lionel Messi a la función de Rocky ocurrió un mes atrás, previo al partido por Eliminatorias contra Venezuela en el Monumental. Messi cumplió la promesa hecha a su amigo Nico Vázquez y estuvo presente en la función.

La presencia del futbolista desató un delirio total entre el público, que lo ovacionó de pie dentro y fuera de la sala. En esa ocasión, Messi tuvo palabras de admiración para Vázquez: “Para mí es muy especial. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí, es lo más importante. Lo hiciste muy bien".

Previamente, Stallone ya había reaccionado a un gesto de la compañía teatral. Pergolini recordó que el pasado 6 de julio, Vázquez cerró la función de Rocky cantándole el feliz cumpleaños a Stallone. El video le llegó al actor, quien agradeció el saludo a través de sus redes sociales: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”.

Respecto a si se han conocido personalmente, Nico Vázquez indicó: “No, estamos en eso. Vamos a ver si se puede dar”.