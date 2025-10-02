Huarpe Deportivo > Vamos los pibes
Con un 4 a 1, la Selección Sub 20 aseguró el pase a octavos en la Copa del Mundo
POR REDACCIÓN
La Selección Argentina Sub 20 venció este martes a Australia por 4 a 1 y selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Diego Placente abrió el marcador temprano, con un gol de Alejo Sarco a los tres minutos tras una asistencia de Dylan Gorosito y la confirmación del VAR.
Lejos de repetir los problemas del debut, el equipo mantuvo el orden con un esquema modificado: Placente cambió del 4-2-3-1 al 5-2-3, dando mayor protagonismo a los laterales y al mediocampista Álvaro Montoro. Antes del final de la primera etapa, Tomás Pérez amplió la ventaja y le dio tranquilidad al conjunto argentino.
En el complemento, un error de Santino Barbi permitió el descuento del australiano Daniel Bennie, que puso suspenso en el marcador. Sin embargo, los ingresos desde el banco le dieron aire a la Selección: Ian Subiabre convirtió tras una gran jugada de Milton Delgado, y Santino Andino cerró la goleada con un potente disparo desde afuera del área.
Con este triunfo, Argentina suma dos victorias consecutivas y se asegura un lugar en la próxima fase. Ahora, necesitará al menos un empate frente a Italia para quedarse con el primer puesto de su grupo y llegar con ventaja a los octavos de final.
Icardi le ganó la pulseada a Maxi López y Wanda tras la denuncia por violencia contra uno de sus hijos
Fuerte interna en El Trece: cuáles son los programas cancelados y qué figura se suma para reemplazarlos
Destino San Javier vuelve a San Juan con su nuevo espectáculo Huracán de Amor. El trío se presentará el 4 de octubre en el Auditorio Juan Victoria y, en diálogo con DIARIO HUARPE, Franco Favini destacó el vínculo con el público local y la importancia de mantener vivo el espíritu de las canciones heredadas.
El popular payaso Lunarcito participará del cierre de la campaña “Unidos por el Agua”, que este sábado 4 de octubre reunirá a cientos de vecinos del sureste sanjuanino. La jornada incluirá atención integral a las comunidades y visibilizará el reclamo por el acceso al agua potable, una deuda que lleva más de una década.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú luego de ser buscado por una semana por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. La clave del operativo fue el testimonio de su novia, quien entregó datos esenciales que permitieron rastrear su ubicación y coordinar su captura internacional.