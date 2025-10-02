La Selección Argentina Sub 20 venció este martes a Australia por 4 a 1 y selló su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Diego Placente abrió el marcador temprano, con un gol de Alejo Sarco a los tres minutos tras una asistencia de Dylan Gorosito y la confirmación del VAR.

Lejos de repetir los problemas del debut, el equipo mantuvo el orden con un esquema modificado: Placente cambió del 4-2-3-1 al 5-2-3, dando mayor protagonismo a los laterales y al mediocampista Álvaro Montoro. Antes del final de la primera etapa, Tomás Pérez amplió la ventaja y le dio tranquilidad al conjunto argentino.

En el complemento, un error de Santino Barbi permitió el descuento del australiano Daniel Bennie, que puso suspenso en el marcador. Sin embargo, los ingresos desde el banco le dieron aire a la Selección: Ian Subiabre convirtió tras una gran jugada de Milton Delgado, y Santino Andino cerró la goleada con un potente disparo desde afuera del área.

Con este triunfo, Argentina suma dos victorias consecutivas y se asegura un lugar en la próxima fase. Ahora, necesitará al menos un empate frente a Italia para quedarse con el primer puesto de su grupo y llegar con ventaja a los octavos de final.