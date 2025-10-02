Cultura y Espectáculos > Pelea en el canal del sol
Fin de Los 8 Escalones de Pampita: Guido Kaczka advirtió al canal que "no era la mejor opción"
POR REDACCIÓN
Una decisión en la grilla de El Trece está provocando una "feroz interna" entre la producción y el canal. El Trece está programando "cambios en su grilla, una renovación profunda", que implica la salida de varios programas y la vuelta de otros.
El cambio más relevante anunciado es el fin de Los 8 escalones, el programa creado por Guido Kaczka. Este programa, que fue conducido por Pampita tras su pase al horario de la tarde, "no funcionó" en ese segmento.
La finalización de la versión de la tarde de Los 8 escalones ha desatado una "guerra" entre Kaczka y el propio canal. Según revelaron en el programa Intrusos, Guido Kaczka se enojó con El Trece debido a que la decisión se tomó después de que él ya había advertido que la conducción "iba por otro lado".
Adrián Pallares, de Intrusos, anticipó: “Hay un gran escándalo en El Trece, que va a terminar con la finalización abrupta de un programa y una guerra entre una de sus figuras y el propio canal”. Rodrigo Lussich añadió que el hecho de que el programa termine "va a generar un enroque de programas, que va a generar internas”.
Lussich profundizó en el conflicto, explicando que Guido Kaczka "era el que no la quería a Pampita" para ese rol, mientras que "el canal sí quería a Pampita". El canal expuso a Pampita al darle "algo que no era su marca".
La "fantasía" de Guido Kaczka para la conducción de Los 8 escalones era una dupla histórica: Teté Coustarot y Fernando Bravo. Kaczka prefería la pareja que condujo Sigo XX Cambalache.
Ante el panorama del levantamiento del programa, Pallares concluyó que Guido Kaczka ahora está diciendo: “'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'”.
Icardi le ganó la pulseada a Maxi López y Wanda tras la denuncia por violencia contra uno de sus hijos
Fuerte interna en El Trece: cuáles son los programas cancelados y qué figura se suma para reemplazarlos
Destino San Javier vuelve a San Juan con su nuevo espectáculo Huracán de Amor. El trío se presentará el 4 de octubre en el Auditorio Juan Victoria y, en diálogo con DIARIO HUARPE, Franco Favini destacó el vínculo con el público local y la importancia de mantener vivo el espíritu de las canciones heredadas.
El popular payaso Lunarcito participará del cierre de la campaña “Unidos por el Agua”, que este sábado 4 de octubre reunirá a cientos de vecinos del sureste sanjuanino. La jornada incluirá atención integral a las comunidades y visibilizará el reclamo por el acceso al agua potable, una deuda que lleva más de una década.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú luego de ser buscado por una semana por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. La clave del operativo fue el testimonio de su novia, quien entregó datos esenciales que permitieron rastrear su ubicación y coordinar su captura internacional.