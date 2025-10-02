Milett Figueroa ha roto el silencio sobre la crisis que atraviesa con Marcelo Tinelli y ha opinado sin filtro acerca de los rumores de romance que surgieron entre el conductor y su compañera de stream, Sabrina Rojas.

Figueroa comenzó explicando su nueva postura frente a la prensa: “He aprendido a partir de lo que ha pasado a no exponer la relación más de la manera en la que se ha expuesto”. No obstante, confirmó que, en cuanto a su vínculo con Tinelli, están “en conversaciones de todo lo que ha pasado” y están “viendo lo que estamos viviendo”.

La modelo aclaró que no tiene “ningún apuro” en contar nada y que ella está “bien”. Por esta razón, prefiere “no exponer más la relación y no decir nada por ahora”.

Milett comentó que, si bien trata de no exponer su vida personal, dado el momento que vive con su pareja y lo “tan conocida” que es la relación, es “lógico que todo se dimensione de esa manera”. También recordó el momento en los Martín Fierro, donde se sintió “avasallada por los periodistas por la coyuntura”. Pese a todo, sostuvo que “el amor no se puede esconder”.

Al ser consultada específicamente sobre las versiones que vinculan sentimentalmente a Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas, Milett Figueroa fue clara en su decisión de mantenerse al margen. Ella manifestó: “La verdad es que trato de no opinar de lo que se dice sobre Sabrina y Marcelo”.

Sin embargo, Milett concluyó con una declaración contundente sobre la realidad de su vida privada: “Yo sé lo que pasa en la vida real”. La artista agregó que no se toma personal “ningún tipo de opinión”, ya que esto es parte de la exposición que una tiene como figura pública.

Finalmente, la famosa confirmó que, a pesar de los rumores y la situación personal, su viaje a Perú para el reality “sigue en pie y todo sigue como lo organizamos al principio”, señalando que eso no se mezcla con el estado de la relación.