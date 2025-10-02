En la noche de los premios Martín Fierro, Camila Homs acaparó las miradas y se convirtió en protagonista al ser consultada por SQP sobre una de las noticias que "sacudió el mundo del entretenimiento": el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, supuestamente programado para el 20 de diciembre.

Homs, expareja del futbolista y madre de sus hijos, no esquivó el tema. La modelo comenzó aclarando que no estaba al tanto de la noticia: "No estoy al tanto del casamiento de Tini y Rodrigo. No tengo ni la menor idea". No obstante, expresó su deseo de felicidad para la pareja: "mientras sean felices, bienvenido sea".

Publicidad

Con humor, Homs dejó en claro que no espera un acercamiento ni una invitación al evento: "Nunca me llegaría la invitación al casamiento", lanzó entre risas.

Consultada sobre su relación con Rodrigo De Paul, la modelo subrayó que el trato es limitado a lo estrictamente necesario y enfocado en los menores: "Con Rodrigo tenemos una conversación cordial por nuestros hijos, pero no más que eso". Para Camila Homs, el bienestar de sus hijos —Francesca y Bautista— es la prioridad: "Mientras mis hijos estén bien, todo bien". Ella destacó que los niños "viajan siempre que quieren y ahora que está más cerca, más aún" con su padre.