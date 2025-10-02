Mundo > Imágenes sensibles
Manchester: un ataque terrorista dejó muertos y heridos frente a una sinagoga
POR REDACCIÓN
Un ataque conmocionó este martes a la comunidad judía de Manchester, cuando un hombre embistió con un vehículo y luego apuñaló a personas frente a la sinagoga de Crumpsall, en plena celebración de Yom Kipur, la fecha más sagrada del calendario hebreo. Según confirmó la policía del Gran Manchester, el hecho dejó un saldo de al menos dos muertos y dos heridos.
El agresor fue abatido por las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades advirtieron que aún no podían confirmar su fallecimiento por la presencia de objetos sospechosos en la escena. El ataque comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando testigos vieron cómo un vehículo arrollaba a varias personas antes de que el conductor descendiera y apuñalara a un agente de seguridad.
El alcalde de Manchester, Andy Burnham, pidió calma a la población: “El peligro inmediato parece haber pasado”, afirmó, al tiempo que llamó a no especular en redes sociales y felicitó a la policía por su rápida intervención.
La conmoción llegó al ámbito político. El primer ministro británico, Keir Starmer, interrumpió su participación en la cumbre europea de Copenhague para regresar al país. “Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall. El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, escribió en la red social X. Además, ordenó el despliegue de recursos policiales adicionales en las sinagogas de todo el Reino Unido: “Haremos todo lo posible para mantener a nuestra comunidad judía segura”.
También se pronunciaron la Casa Real y la Embajada de Israel en Londres. El rey Carlos III y la reina expresaron estar “profundamente conmocionados y entristecidos”, mientras que la representación diplomática israelí condenó lo sucedido como un hecho “aborrecible y profundamente angustiante”.
La jornada de Yom Kipur, habitualmente dedicada al perdón y la reflexión espiritual, quedó marcada por el terror y el dolor. El hecho se produce, además, en un contexto de creciente preocupación por el aumento del antisemitismo en el Reino Unido. Según el Community Security Trust (CST), en 2024 se registraron 3528 incidentes antisemitas, la segunda cifra más alta de la historia, con un aumento del 204 % respecto a años previos.
