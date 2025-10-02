El sanjuanino Jaime Muñoz clasificó para la semifinal de La Voz Argentina

El participante sanjuanino Jaime Muñoz avanzó a las semifinales de La Voz Argentina tras ser el primer artista salvado por su coach, Lali Espósito, durante una tensa gala de eliminación correspondiente al Team Lali. La instancia decisiva se desarrolló este miércoles, una vez finalizadas las presentaciones del cuarto round, donde el jurado tuvo la tarea de seleccionar a los cuatro integrantes que continuarían en la competencia.

En el desarrollo de la noche, Lali Espósito ejerció su potestad para salvar directamente a dos de sus cinco participantes, dejando el destino de los restantes en función del puntaje promedio asignado por los demás coaches del programa. Tras las actuaciones de los concursantes, la cantante comunicó su primera decisión, indicando que, basándose en el alto nivel de la ronda y en las actuaciones previas, el artista merecedor de continuar de manera inmediata era Jaime Muñoz. El sanjuanino había impresionado en la jornada anterior con una interpretación de tango acompañado de su guitarra, logrando captar la atención del jurado.

Posteriormente, Lali utilizó su segunda oportunidad para salvar a Alan, quien acababa de interpretar “Mi Reflejo”. De esta manera, los tres participantes restantes, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Valentino Rossi, quedaron sujetos a la evaluación de Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti. El mejor promedio de esta votación recayó sobre Valentino Rossi, quien se había lucido con su versión del tema “Skyfall”. Esto derivó en un mano a mano entre Giuliana e Iara, resultando eliminada esta última, quien aún se recuperaba de un bloqueo vocal sufrido durante su presentación previa.

Con este resultado, Jaime Muñoz asegura su lugar en la próxima fase del certamen. El artista deberá aguardar a que se definan los clasificados en los demás equipos para volver a subir al escenario y competir por un lugar en la gran final de La Voz Argentina.