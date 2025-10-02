La Justicia ha emitido un fallo significativo que resultó en un importante revés legal para Wanda Nara y Maxi López, beneficiando al futbolista Mauro Icardi. La decisión se relaciona con un proceso judicial que la expareja había iniciado en el mes de abril de este año.

La causa fue presentada por Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, acusándolo de presunta violencia contra uno de sus hijos varones. Según se dio a conocer, esta situación se habría destapado después de una observación realizada por el colegio del menor.

No obstante, el caso ha sido finalmente desestimado por la Justicia. Según informó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo, “El Fiscal de Género de Tigre archivó la causa donde estaba la denuncia de Maxi López y Wanda Nara contra Mauro Icardi, por violencia contra uno de sus hijos, por falta de méritos”.

El documento judicial indica explícitamente: "Dispongo proceder al archivo de las presentes actuaciones hasta que se recopile nuevos fundamentos". La colega agregó que, de acuerdo con el fiscal, "No hay pruebas, es inexistencia de delito".

Cuando la denuncia salió a la luz pública, también se conoció que Maxi López había solicitado una orden de restricción para que Icardi no pudiera acercarse a sus hijos.

A pesar de las tensiones legales, el futbolista del Galatasaray ha mantenido contacto con los menores. Se recuerda que Icardi vio a los hijos de Wanda y Maxi cuando se dirigió al Chateau Libertador para merendar con sus hijas, incluso subiendo una foto de todos juntos a sus redes sociales.

Además, aunque Wanda Nara había afirmado que Mauro Icardi no quería revincularse con sus hijos, el jugador los nombró en varias ocasiones en sus posteos. Icardi incluso los incluyó simbólicamente en su regreso a las canchas después de su lesión, utilizando sus iniciales en los botines.