Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron a través de sus redes sociales que esperan a su primer hijo. La pareja, que se mostró conmovida y sonriente con la ecografía, se tomó por sorpresa la noticia, al igual que sus familiares y seguidores, quienes reaccionaron de la mejor manera.

En este contexto de alegría, la cantante brindó una entrevista con el programa LAM, donde abordó varios temas, incluyendo su tensa relación con su tía, la extenista Gabriela Sabatini.

A la artista se le consultó directamente si su tía la había llamado para felicitarla por ser madre primeriza. Oriana confesó: "No hablé con mi tía". Aunque señaló que es probable que la noticia le haya llegado por otro medio: "No creo que no sepa nada... se habrá enterado de alguna manera".

La cantante manifestó su deseo de reconexión, aunque no necesariamente por el embarazo: "Me gustaría que me llame, pero no por esto. Me gustaría que me llame para saber como estoy, por ejemplo".

El origen de este distanciamiento se remonta a varios años atrás, cuando se generó una polémica entre los hermanos Gabriela y Ova Sabatini. Esto provocó que el vínculo se fuera desgastando y se trasladara a la relación con su sobrina, Oriana. La artista comentó estar "triste" porque la poca familia que tiene en Argentina no estuvo presente "en el momento más importante de mi vida".

Los detalles del embarazo y la reacción familiar

A pesar del distanciamiento familiar, Oriana confirmó la gran noticia: "Es una nena". La pareja todavía no ha definido el nombre de la bebé, pero Oriana agregó que tiene "fecha de parto para el 11 de marzo, el cumpleaños de mi madre".

Los futuros abuelos reaccionaron con inmensa emoción ante la noticia. Oriana reveló que a su mamá, Catherine Fulop, se lo dijo en persona, llevándole la carpeta con las primeras imágenes de la ecografía. La emoción de Fulop fue incontenible, siendo catalogada como "la abuela más feliz del mundo".

El padre de Oriana, Ova Sabatini, tuvo una reacción eufórica. La artista comentó que para él "su vida terminó y empezó una etapa que tiene una sola función: ser abuelo". La descripción de su reacción fue conmovedora: "Se puso a salta como un niño".