Con un cierre que priorizó una vez más a las localidades más alejadas, finalizó oficialmente el Programa Garrafa Hogar 2025, una iniciativa del Gobierno provincial que logró superar las 10.000 garrafas entregadas en toda la provincia. Cabe destacar que, al ser un programa netamente invernal, fue extendido por un mes adicional durante todo septiembre por decisión del gobernador Marcelo Orrego, demostrando así su compromiso con las prioridades de los sanjuaninos.

Desde Defensa al Consumidor, su directora Fabiana Carrizo destacó que “cada departamento de San Juan fue recorrido en 6 oportunidades para toda la comunidad pudiera acceder al programa.

El beneficio no solo consistió en una garrafa subsidiada, sino que también brindó seguridad a los hogares, ya que muchas familias recibieron un gas envasado en condiciones, reemplazando garrafas vencidas que representaban un riesgo”.

Entre los departamentos que lideraron el ranking de beneficiarios se encontraron Valle Fértil, Iglesia, Jáchal, Sarmiento Calingasta y Santa Lucía, donde el programa tuvo un impacto social directo y tangible. Desde la administración confirmaron que ya se está trabajando en la planificación para que este paliativo fundamental vuelva a llegar a los sanjuaninos el año próximo.

La cantidad de garrafas en los departamentos fue la siguiente:

Valle Fertil:1922

Jachal: 1259

Calingasta: 1006

Rivadavia: 728

Santa Lucia: 714

Ullum: 674

9 de julio: 422

Sarmiento: 395

Iglesia: 352

Rawson: 328

Pocito: 300

San Martin: 297

Chimbas: 287

Zonda: 283

Capital: 245

Albardón: 244

25 de Mayo: 243

Angaco: 225

Caucete: 77

Total: 10.001