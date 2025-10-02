Publicidad
Economía > Todo un éxito

Garrafa Hogar finalizó con más de 10.000 unidades vendidas en San Juan

Tras una última entrega en los departamentos alejados, el Gobierno provincial dio por concluida la sexta ronda del programa, que se extendió un mes más por decisión del gobernador.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Entre los departamentos que lideraron el ranking de beneficiarios se encontraron Valle Fértil, Jáchal y Calingasta. Foto: Archivo. 

Con un cierre que priorizó una vez más a las localidades más alejadas, finalizó oficialmente el Programa Garrafa Hogar 2025, una iniciativa del Gobierno provincial que logró superar las 10.000 garrafas entregadas en toda la provincia. Cabe destacar que, al ser un programa netamente invernal, fue extendido por un mes adicional durante todo septiembre por decisión del gobernador Marcelo Orrego, demostrando así su compromiso con las prioridades de los sanjuaninos.

Desde Defensa al Consumidor, su directora Fabiana Carrizo destacó que “cada departamento de San Juan fue recorrido en 6 oportunidades para toda la comunidad pudiera acceder al programa.

El beneficio no solo consistió en una garrafa subsidiada, sino que también brindó seguridad a los hogares, ya que muchas familias recibieron un gas envasado en condiciones, reemplazando garrafas vencidas que representaban un riesgo”.

Entre los departamentos que lideraron el ranking de beneficiarios se encontraron Valle Fértil, Iglesia, Jáchal, Sarmiento Calingasta y Santa Lucía, donde el programa tuvo un impacto social directo y tangible. Desde la administración confirmaron que ya se está trabajando en la planificación para que este paliativo fundamental vuelva a llegar a los sanjuaninos el año próximo.

La cantidad de garrafas en los departamentos fue la siguiente:

  • Valle Fertil:1922
  • Jachal: 1259
  • Calingasta: 1006
  • Rivadavia: 728
  • Santa Lucia: 714
  • Ullum: 674
  • 9 de julio: 422
  • Sarmiento: 395
  • Iglesia: 352
  • Rawson: 328
  • Pocito: 300
  • San Martin: 297
  • Chimbas: 287
  • Zonda: 283
  • Capital: 245
  • Albardón: 244
  • 25 de Mayo: 243
  • Angaco: 225
  • Caucete: 77

Total: 10.001

