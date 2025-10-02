La campaña electoral en San Juan sumó un nuevo capítulo con el enfrentamiento directo entre el intendente de Angaco, José Castro, y el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi. El origen del conflicto fue un spot de campaña difundido por el exintendente de Capital, que ponía el foco en supuestas problemáticas de abandono y postergación en Angaco. La respuesta de Castro fue inmediata y contundente: negó la veracidad de las imágenes en el Café de la Política y acusó a Baistrocchi de hacer "política a cualquier precio".

El material audiovisual de Baistrocchi muestra postales de lo que describe como "zonas muy postergadas" y "campos de batalla", haciendo hincapié en la falta de desarrollo. Uno de los puntos utilizados es la imagen de un centro de salud "sellado y olvidado".

"Si esas imágenes no son de Angaco o yo he mentido o él no conoce a Angaco. Una de las dos cosas tiene que ser. Podemos volver a ir al lugar," desafió Baistrocchi, en respuesta en Radio Mitre 95.1 en San Juan.

El candidato no se quedó allí y profundizó su crítica con datos estadísticos y percepciones de los vecinos. "Estaría bueno tomar los datos del INDEC del año 2022 que nos muestran la población de Angaco. Nos muestran que la mitad de sus habitantes no han tenido la posibilidad de completar la primaria, que en menor medida han terminado la secundaria. Solamente el 10% accede a los estudios terciarios no universitarios y menos porcentaje a los universitarios," argumentó.

Además, el candidato de Provincias Unidas hizo referencia a “que los angaqueros se ven invisibilizados, entienden que hay falta de gestión, se comparan con San Martín y con Albardón, que han crecido en mayor medida que lo que creció Angaco". Y, cerró diciendo que “seguramente no va a ser simpático para el actual intendente, que yo diga eso. Pero bueno, que se ponga a trabajar”.

El intendente José Castro no tardó en salir a cruzar a su adversario, desestimando de plano la veracidad de las pruebas presentadas en el spot al referir que “estas imágenes no son en el departamento, por lo tanto, el resto del video no tiene asidero ni ninguna realidad," afirmó Castro. Para el jefe comunal, la movida de Baistrocchi es un claro ejemplo de oportunismo político sin sustento en la realidad de Angaco.

Castro elevó el tono de su réplica, apuntando al pasado de Baistrocchi como funcionario provincial: "Sí, hacer política es decir que lo que yo hacía cuando tenía responsabilidades no llega a algún lugar, habla mal de mí y no de ellos, y eso es lo que hace Baistrocchi en ese video." El intendente recordó que “estamos hablando de una persona que ha sido ministro de gobierno de un estado provincial y que hoy se presenta como candidato Hacer política a cualquier precio es lo que nos ha traído hasta acá a los argentinos, a los sanjuaninos y también a los vecinos de nuestro departamento”.

Textuales

José Castro / Intendente de Angaco

“Yo creo que cuando se falta la verdad, las imágenes y todo habla por sí mismo. Primero que estas imágenes no son tomadas en el departamento”.

Emilio Baistrocchi / Candidato a diputado nacional de Provincias Unidas