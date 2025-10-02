Un adolescente de 13 años falleció en la tarde del miércoles 1 de octubre en Pocito, luego de sufrir una crisis respiratoria en su domicilio. El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en una vivienda ubicada en Villa Los Tilos. Según relató su madre, Adriana Martínez, el menor identificado había despertado de la siesta con dificultades para respirar.

Ante la urgencia, la familia decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital Rawson. Sin embargo, al llegar al centro de salud ya no presentaba signos vitales.

Publicidad

El niño padecía una enfermedad neurológica grave que le había provocado severas consecuencias en su desarrollo, como retraso madurativo, imposibilidad de caminar y pérdida de la visión. Era atendido habitualmente por un neurólogo y contaba con certificado de discapacidad, según explicó la familia a la Policía.

En el hospital intervino la doctora Claudia Olivera, quien constató que no había indicios de criminalidad en el caso. Más tarde, el médico legista Leonardo Munafó confirmó que el menor no tenía lesiones externas y que se trataba de un paciente con una discapacidad neurológica y motriz avanzada.

Publicidad

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de una autopsia que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.