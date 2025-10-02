Cultura y Espectáculos > Interna
Wanda Nara se robó un Martín Fierro y desde Telefe están furiosos por su comportamiento
La periodista Alejandra Canosa, en el aire de Radio Mitre, reveló el 1 de octubre de 2025 que existe mucho enojo en Telefe con la figura de Wanda Nara tras su reciente participación en los Premios Martín Fierro 2025.
Según detalló Canosa, el conflicto se originó cuando Bake Off, el programa que conduce la mediática, resultó ganador. La periodista enfatizó que "ganó el programa, no ganó ella".
El motivo principal del malestar de Telefe radica en que Wanda Nara "terminó y se llevó la estatuilla a la habitación". Este accionar generó incomodidad, especialmente porque el problema se centró en la clásica foto grupal con todo el equipo que trabajó en el programa ganador del Martín Fierro.
La periodista explicó que a Wanda le dijeron: "Hay que sacar la foto, la nota con toda la gente que formó parte de ese programa". Por esta razón, tuvieron que ir a buscarla a la habitación. Finalmente, la mediática "bajó, se sacó la foto con toda la gente que formó parte del programa y subió".
Alejandra Canosa sentenció que la polémica continuó al día siguiente. Wanda Nara "se sacó una foto en la habitación con el Martín Fierro apropiándose de la estatuilla".
