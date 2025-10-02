Thiago Medina continúa mostrando señales de mejoría constante en su proceso de recuperación, luego de sufrir un accidente de tránsito hace casi tres semanas. Daniela Celis informó que "sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”. A pesar de los avances, que incluyen haber superado un cuadro de injuria pulmonar, el joven deberá someterse a un procedimiento médico crucial.

Daniela Celis explicó que Thiago deberá recibir un toilette de la herida de la cirugía de tórax. Este procedimiento es definido como una técnica que utilizan los profesionales de la salud para higienizar y retirar restos de suciedad, bacterias o tejido dañado en heridas, ya sean quirúrgicas o traumáticas.

En el caso específico de Thiago, esta práctica resulta fundamental para el éxito de su tratamiento, ya que la limpieza profunda ayuda a prevenir infecciones y favorece la cicatrización. Por ello, la influencer y madre de sus hijas pidió a sus seguidores que continúen “con la cadena de oración para mañana”.