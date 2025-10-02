Yanina Latorre volvió a ausentarse en el programa LAM (América) el miércoles 1 de octubre de 2025, encendiendo las incógnitas entre el público. Al momento de iniciar el programa, el conductor Ángel de Brito bromeó en tono irónico: “Que tranquilos que estamos sin Yanina, podríamos seguir así”.

Sin embargo, De Brito reveló el motivo contundente de la nueva ausencia de la panelista: “Porque se recibió Lola (Latorre)”. Lola Latorre, hija de Yanina, se graduó recientemente de abogada.

Al salir de la institución, Lola Latorre "estalló en llanto" tras aprobar el último examen de la carrera de abogacía. Los presentes celebraron tirándole "huevos, serpentinas, confeti y harina". Yanina Latorre alentaba: “¡Vamos, Lo! ¡Abogada! ¡Te amo, Loli!”.

La panelista compartió su inmensa alegría en videos, dejando claro que el instante era imborrable: “La felicidad es total. La sensación es hermosa, te amo”.

A pesar de la celebración por su hija, Yanina Latorre también compartió detalles sobre un tema que la tiene "un poco angustiada" y "cansada": la salud de su madre.

La conductora de SQP contó que su madre, de 85 años y quien tomó mucho sol en "otra época", empezó a tener "muchas lastimaduras en el cuerpo y una muy fea en el cuero cabelludo". Tras consultar con el oncólogo Abel González, la madre fue operada ese mismo día.

Yanina detalló el procedimiento: "Le sacaron un tumor maligno del cuero cabelludo", para lo cual "Le rasparon todo".