Destino San Javier antes de presentarse en el Auditorio Juan Victoria
Destino San Javier prepara su regreso a San Juan con un espectáculo renovado que forma parte de la gira nacional "Huracán de Amor". La cita será el sábado 4 de octubre a las 20:30 en el Auditorio Juan Victoria, donde el trío presentará un repertorio que combina sus clásicos con las nuevas canciones de su próximo disco, previsto para el segundo semestre del año.
En diálogo con DIARIO HUARPE, Franco Favini destacó el vínculo especial que el grupo mantiene con el público sanjuanino. “En San Juan tenemos un público muy fiel, que nos agotó el formato sinfónico que presentamos”, señaló. El artista remarcó que la provincia siempre los acompañó con entusiasmo y que ese cariño se renueva en cada presentación.
Sobre la propuesta musical, Favini explicó: “Creo que mantuvimos el espíritu de las canciones de hace 40 años. Mantener el alma de las canciones de nuestros padres y al mismo tiempo la renovación que propusimos fue recibida con mucho cariño por parte del público”. Para el integrante del grupo, esa conexión se hace visible en cada show: “El vivo es donde se ve en concreto ese cariño, ese acompañamiento que nos acercan día a día”.
La función en San Juan será parte del lanzamiento de Huracán de Amor, un espectáculo con puesta moderna y emotiva que busca generar un reencuentro íntimo con los seguidores. El concepto no solo da nombre al disco, sino que también resume la esencia de esta nueva etapa artística: un llamado a los sentimientos y un abrazo musical con cada provincia del país.
Las entradas para la presentación ya están a la venta y tienen un valor que va desde los $30.000 a los $60.000, según la ubicación en la sala.
