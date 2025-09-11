La Comisaría 24° de Rawson informó que este martes se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Mendoza 103 sur, en el marco de una investigación judicial a cargo de la UFI Estafas y Delitos Informáticos.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego tipo pistola marca Dreyse calibre 32, junto con su cargador y ocho cartuchos. El propietario de la vivienda, identificado como García, de 35 años, no pudo acreditar la tenencia legal del arma, indicando que la tenía para protección personal. Por este motivo, se labró un legajo por tenencia de arma de fuego sin autorización y se procedió a la aprehensión del imputado.

Además, durante la requisa se detectaron cogollos de marihuana que, tras las pruebas de campo, arrojaron un total de 775 gramos. En el procedimiento intervino personal de la sección Drogas Ilegales, que dio aviso y dio intervención a la Justicia Federal para continuar con la investigación correspondiente.