El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este lunes 3 de noviembre las tasas de interés vigentes para plazos fijos en pesos a 30 días, brindando a los ahorristas una herramienta para comparar las diferentes opciones que ofrecen las entidades financieras.

En su sitio oficial, el organismo que preside Santiago Bausili presenta una tabla comparativa con las tasas de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos, además de incluir a aquellos que informaron las tasas para no clientes. Esto permite a cualquier persona interesada conocer cuál es la propuesta más conveniente y constituir un plazo fijo a través del servicio de home banking o desde la web del banco elegido, incluso sin ser cliente.

El BCRA aclara que abrir un plazo fijo es un trámite sencillo, sin costos, papeles ni procedimientos adicionales para las personas usuarias. Tras un período de aumento en los rendimientos, que alcanzaron hasta un 78% en caución a un día, las tasas para plazos fijos se ajustaron y actualmente oscilan entre 30% y 40% aproximadamente.

Los bancos líderes mostraron caídas abruptas. El Banco de la Nación Argentina pagaba una tasa de 44% y esta semana recortó a 35%. La diferencia porcentual impactó directamente en el rendimiento para el ahorrista: colocar $1 millón por 30 días pasó de resultado anterior a un monto de $1.028.767, reducido respecto de la semana anterior. El recorte repitió la tendencia en entidades como el Banco Santander Argentina Sociedad Anónima, que redujo su tasa de 32% a 29%, y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., que ajustó de 37% a 31%. Entre los privados, el Banco BBVA Argentina S.A. bajó su tasa de 40% a 32%. El Banco Macro S.A. descendió de 42% a 33%.

La mayoría de los bancos medianos y regionales replicaron el ajuste en la misma dirección. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado disminuyó su tasa desde 39% hasta 33%, y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires retrocedió de 38% a 32%. Entre bancos provinciales, el Banco de la Provincia de Buenos Aires bajó de 39% a 31% y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. pasó de 46% a 36%. El caso del Banco del Chubut S.A. refleja un descenso de 40% a 37,5%, mientras que el Banco Provincia de Tierra del Fuego ajustó de 45% a 39%.

En el universo de financieras y entidades con enfoque digital, los recortes ofrecieron nuevos mínimos. Banco Bica Sociedad Anónima bajó de 53% a 40%, en tanto que Banco CMF S.A. bajó de 54% a 38%. El Banco Voii S.A. fue uno de los que más redujo, con un ajuste de 54% a 40%. Estas caídas afectan directamente a quienes buscan rendimientos superiores en instrumentos online.

Algunos segmentos demostraron una mayor estabilidad. El Banco de Formosa S.A. mantuvo en 30% su tasa, comportamiento que también tuvo el Banco Masventas S.A., con 35% ambas semanas. El Banco Julio Sociedad Anónima y BIBank S.A. no realizaron modificaciones y las tasas permanecieron estables respecto del relevamiento anterior.

En cuanto a montos, el impacto resultó notorio. Para bancos que informaron tasas de 40%, el rendimiento de un plazo fijo de $1 millón a 30 días resultó de $1.032.877. Las entidades con tasas de 33% entregaron $1.027.123 según la misma fórmula, mientras que quienes ofrecen 29% pagaron $1.023.767. A medida que baja la tasa, el monto final disminuye en paralelo y debilita la rentabilidad para el ahorrista que busca conservar el poder adquisitivo.