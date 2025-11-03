San Martín atraviesa un momento decisivo en la temporada y no solo por la pelea por la permanencia. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli se metió entre los ocho mejores de la Zona B y, en condiciones normales, tendría asegurado su lugar en los playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, el reglamento vigente establece que los clubes que desciendan no pueden disputar la etapa eliminatoria, lo que dejaría al Verdinegro afuera de la lucha por el título si pierde la categoría.

Ante ese escenario, uno de los referentes del plantel, Diego “Pulpito” González, alzó la voz y le hizo un pedido directo a la AFA. “Quiero pedirle encarecidamente y de todo corazón a la gente que organiza el fútbol: San Martín está entre los ocho mejores, está peleando por quedarse y le pueden quitar la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que por lo menos lo charlen y analicen, porque detrás hay una ciudad muy ilusionada y nosotros también”, expresó el mediocampista en una entrevista con Paso a Paso por TyC Sports.

El ex Boca sostuvo que el plantel tiene la expectativa de poder disputar ambas luchas: la permanencia y el campeonato. “Ese es el pensamiento que tenemos, que si estamos entre los ocho nos permitan poder competir por ese título”, reclamó.

Actualmente, San Martín ocupa el séptimo lugar de la Zona B con 18 puntos. No obstante, si pierde la categoría, su lugar en los playoffs sería ocupado por el noveno, que hoy es Gimnasia. La pelea por la permanencia está al rojo vivo: en la tabla de promedios, el descenso directo se definirá entre el Verdinegro y Aldosivi. Si logra salvarse por esa vía, el segundo descenso pasará a definirse por la tabla anual, donde el equipo sanjuanino también está comprometido: comparte 27 puntos con Aldosivi, mientras que Godoy Cruz suma 28 y Newell's, Sarmiento y Talleres 30.

Desde el cuerpo técnico, el mensaje es claro. “La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera”, aseguró el entrenador Leandro Romagnoli.

En el sprint final del torneo, San Martín recibirá a Lanús el próximo sábado a las 21:30, y cerrará el campeonato nada menos que frente a Aldosivi, en Mar del Plata, en un duelo que puede ser decisivo tanto por la permanencia como por el acceso a los playoffs.