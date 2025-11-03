Huarpe Deportivo > En Salta
Cinco pilotos sanjuaninos se consagraron campeones del Argentino de Enduro
POR REDACCIÓN
El Campeonato Argentino de Enduro cerró su año en la localidad San José de Metán, provincia de Salta, con ocho pilotos presentes en total, entre los que hubo doce sanjuaninos, que cosecharon excelentes resultados, logrando así cinco campeonatos, cuatro subcampeonatos y un tercer puesto.
Arturo Bretillot en Junior B, Fernando “Peluca” Hierrezuelo en Master A, Franco Billia en Master C, en Master D Marcelo Del Carril y en Principiantes Manuel Roda, se quedaron con el título, mientras que los subcampeones fueron Rodrigo González en la Junior A, Ariel Navarro en la Master B, en la Master C Alejandro Escobar, y Gabriel Rosetti en Master D. Juan Cruz Martínez logró el tercer puesto en el certamen de la Senior A, categoría más importante del campeonato nacional.
Resultados de los pilotos sanjuaninos en la última fecha del Argentino de Enduro en Salta:
Senior A
1° Diego Llanos
8° Juan Cruz Martínez
(CAMPEÓN LUCIANO ROBLEDO)
Junior A
1° Rodrigo González
Junior B
2° Arturo Bretillot
Master A
2° Fernando Hierrezuelo
Master B
4° Federico García
9° Ariel Navarro
Master C
1° Alejandro Escobar
Master D
1° Marcelo Del Carril
2° Gabriel Rosetti
Promocional
7° Sebastián Lobo
Principiantes
4° Manuel Roda
Campeones
- Junior B Arturo Bretillot
- Master A Fernando Hierrezuelo
- Master C Franco Billia
- Master D Marcelo Del Carril
- Principiantes Manuel Roda
Subcampeones
- Junior A Rodrigo Gonzalez
- Master B Ariel Navarro
- Master C Alejandro Escobar
- Master D Gabriel Rossetti
Tercer puesto
- Senior A Juan Cruz Martínez
