El Campeonato Argentino de Enduro cerró su año en la localidad San José de Metán, provincia de Salta, con ocho pilotos presentes en total, entre los que hubo doce sanjuaninos, que cosecharon excelentes resultados, logrando así cinco campeonatos, cuatro subcampeonatos y un tercer puesto.

Arturo Bretillot en Junior B, Fernando “Peluca” Hierrezuelo en Master A, Franco Billia en Master C, en Master D Marcelo Del Carril y en Principiantes Manuel Roda, se quedaron con el título, mientras que los subcampeones fueron Rodrigo González en la Junior A, Ariel Navarro en la Master B, en la Master C Alejandro Escobar, y Gabriel Rosetti en Master D. Juan Cruz Martínez logró el tercer puesto en el certamen de la Senior A, categoría más importante del campeonato nacional.

Publicidad

Resultados de los pilotos sanjuaninos en la última fecha del Argentino de Enduro en Salta:

Senior A

1° Diego Llanos

8° Juan Cruz Martínez

(CAMPEÓN LUCIANO ROBLEDO)

Junior A

1° Rodrigo González

Junior B

2° Arturo Bretillot

Master A

2° Fernando Hierrezuelo

Master B

4° Federico García

9° Ariel Navarro

Master C

1° Alejandro Escobar

Master D

1° Marcelo Del Carril

2° Gabriel Rosetti

Promocional

7° Sebastián Lobo

Principiantes

4° Manuel Roda

Campeones

- Junior B Arturo Bretillot

- Master A Fernando Hierrezuelo

- Master C Franco Billia

- Master D Marcelo Del Carril

- Principiantes Manuel Roda

Subcampeones

- Junior A Rodrigo Gonzalez

- Master B Ariel Navarro

- Master C Alejandro Escobar

- Master D Gabriel Rossetti

Tercer puesto

- Senior A Juan Cruz Martínez