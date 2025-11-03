Economía > En 26.000 hectáreas
Culminó con éxito la aplicación aérea contra la polilla de la vid
POR REDACCIÓN
El Gobierno de San Juan culminó con éxito las aplicaciones aéreas destinadas al control de la Lobesia botrana, una plaga que afecta gravemente los viñedos y pone en riesgo la producción vitivinícola. El operativo alcanzó 26.000 hectáreas distribuidas en los departamentos 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento, logrando frenar la primera generación del insecto, considerada la más dañina del ciclo productivo.
En consenso con la Cámara de Comercio Exterior, el INTA y el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, se decidió reforzar las acciones en las zonas de mayor incidencia. Por ello, en los departamentos de 25 de Mayo y Sarmiento se realizaron dobles aplicaciones aéreas, garantizando una cobertura total y una mayor protección de los cultivos.
El operativo utilizó un insecticida de banda verde, inocuo para abejas y amigable con el medio ambiente, bajo estricta supervisión técnica. Además, se respetaron las zonas buffer de 250 metros alrededor de escuelas, centros de salud y áreas pobladas.
Las tareas fueron ejecutadas por dos empresas especializadas con alto nivel tecnológico y contaron con financiamiento 100% provincial, reafirmando el compromiso del Gobierno sanjuanino con el cuidado del ambiente y el sostenimiento del sector vitivinícola, uno de los pilares de la economía local.
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.
El periodista sanjuanino Alejandro Pellegrinuzzi obtuvo una mención especial en los Premios ADEPA 2025 por su investigación sobre el “cementerio de caballos” en Angaco. Con este reconocimiento, DIARIO HUARPE se posiciona entre los grandes medios del país y celebra un hito para el periodismo de investigación hecho desde San Juan.