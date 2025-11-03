Luis Caputo sorprendió al anunciar la designación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, cargo que asumirá en lugar de Pablo Quirno, recientemente nombrado canciller. Lew regresa así al equipo económico con la misión de administrar la deuda pública y fortalecer la relación con los inversores.

Durante esta gestión, Alejandro Lew había formado parte del directorio del Banco Central, desempeñando un rol clave en la política financiera. Además, cuenta con una amplia trayectoria en el sector energético y financiero, habiéndose desempeñado como CFO de YPF y otras empresas del rubro.

Respecto a esta designación, Luis Caputo manifestó: "Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales."

Lew también ocupó el cargo de gerente financiero de YPF durante el período en que Sergio Massa fue ministro de Economía. Sin embargo, su relación con la petrolera terminó en tensión, debido a que fue acusado de estar vinculado al desabastecimiento de gasoil previo a las elecciones de 2023.

Con esta nueva responsabilidad, Lew tendrá la tarea de gestionar los compromisos financieros del Estado y mantener el vínculo con los actores del mercado financiero, en un momento clave para la economía nacional.