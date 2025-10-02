Morena Rial fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena en las últimas horas de este miércoles, 1 de octubre de 2025. La hija de Jorge Rial fue detenida nuevamente tras no cumplir con los requisitos establecidos por la Justicia, un contexto judicial complejo que ha resultado en su detención lejos de su bebé.

Según la información, la Justicia revocó su excarcelación porque Morena Rial no siguió un tratamiento psicológico y no pudo mantener un empleo estable.

El Establecimiento Carcelario

La Unidad 51 de Magdalena es el centro penitenciario donde Morena Rial pasará sus días. Se trata de un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) destinado exclusivamente a mujeres, funcionando como uno de los principales centros para internas de la provincia de Buenos Aires.

Esta unidad es un centro independiente, especializado en alojar a mujeres, que forma parte del complejo penitenciario de Magdalena. Fue inaugurada en diciembre de 2005 como Sub-Unidad Femenina dependiente de la Unidad 28 Magdalena.

La Unidad 51 cuenta con diversas instalaciones para las internas:

Posee un Pabellón Común que incluye 13 celdas, cada una con capacidad para nueve internas.

Dispone de un Pabellón semi-abierto con modalidad estricta y atenuada.

También hay un Pabellón de buena conducta y para estudiantes.

La infraestructura incluye un Pabellón de Separación del Área de Convivencia (PSAC) con tres celdas unicelulares y un Pabellón de Sector de Seguridad con tres celdas para ocho personas cada una.

En cuanto a servicios básicos, cada pabellón está equipado con lavadero, duchas y baños.

Actividades y Programas

Dentro de la Unidad 51, Morena Rial tendrá acceso a una variedad de programas y actividades.

En el ámbito laboral y de talleres, se ofrecen labores en cocina, limpieza, economato, jardín y huerta, además de cursos de asistencia infantil, artesanías y costura. Las internas también pueden participar en actividades físicas.

En cuanto a la formación académica, la Unidad 51 brinda acceso a la educación formal, incluyendo escuela primaria y secundaria.

Las fotos del penal al que fue trasladada Morena Rial