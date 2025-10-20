Juana Viale generó una "ola de comentarios" tras un filoso comentario realizado en la última edición de su programa Almorzando con Juana, transmitido por El Trece. La conductora lanzó una frase irónica sobre la China Suárez y Benjamín Vicuña que no pasó desapercibida y parece haber revivido viejas tensiones entre ellas.

El polémico momento surgió cuando Jimena Monteverde, la cocinera del programa, se encontraba presentando el plato del día, el cual incluía aguacate o palta. Con picardía, Juana Viale miró directamente a la cámara y sentenció: “Palta como en el motorhome”.

Esta frase alude al conocido escándalo que estalló años atrás, cuando Pampita Ardohain habría encontrado a Benjamín Vicuña y a la China Suárez en una "situación comprometedora" dentro de un motorhome mientras grababan. En su defensa, la actriz sostuvo en un móvil de Intrusos que solo estaban descansando y comiendo una palta, envuelta en una manta amarilla que, según su relato, había traído de Nepal.

El comentario de Juana Viale llamó especialmente la atención debido al "tenso vínculo familiar" que la une a la actriz de En el barro, dado que Suárez fue pareja de Nacho Viale, el hermano de la conductora. Aunque Juana nunca se refirió al tema públicamente, Marcela Tinayre, su madre, había dejado entrever años atrás que la relación entre la China y el clan Legrand-Tinayre-Viale "no terminó de la mejor manera". Marcela incluso recordó una situación en la que le dijo a Suárez: “Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto”, añadiendo que "después no la vi mucho más”.

El impacto de la frase de Juana fue inmediato en el estudio. Incluso la propia Jimena Monteverde se mostró sorprendida, respondiéndole con complicidad: “Bueno, hoy parece que todo es con palta… ¡así que mejor no digo más nada!”. Tras la advertencia de la cocinera, Viale siguió el consejo y dio por finalizado el tema, cerrando el momento entre risas.