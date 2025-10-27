Isabella Icardi cumplió 9 años este 27 de octubre, una fecha que se volvió particularmente dura para su padre, Mauro Icardi, quien se encuentra "a la distancia y muy angustiado".

El jugador del Galatasaray no ha podido ver a sus hijas desde el mes de junio, momento en que abandonó Argentina para retomar sus compromisos en Turquía. Desde entonces, Wanda Nara se ha negado a permitir que las menores viajen, alegando que "no están dadas las condiciones" para su traslado, mientras el conflicto familiar continúa por vía judicial.

Publicidad

A pesar de la distancia, Mauro Icardi buscó la manera de hacerle llegar su cariño a su "pequeña gran Princesa". En sus redes sociales, Icardi escribió un emotivo mensaje: "Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de Octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. Son 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos Pepita".

La celebración del cumpleaños fue anticipada por su madre, Wanda Nara, el fin de semana, quien reunió a amigos y familia. En un gesto que la fuente interpreta como un intento de "mojarle la oreja a su ex", la mediática dispuso de una combi para trasladar a toda la familia de Mauro Icardi desde Rosario hasta Buenos Aires para que pudieran ser parte del festejo.

Publicidad

En respuesta a la distancia y en medio del conflicto judicial, Icardi cerró su saludo de cumpleaños con una inesperada advertencia que apuntó "directamente al corazón de Wanda Nara": "Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón".