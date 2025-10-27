El gobernador Marcelo Orrego lideró un emotivo acto de entrega de 135 viviendas en el barrio La Majadita, en el departamento 9 de Julio. Durante la ceremonia, el mandatario destacó el compromiso de la administración provincial con el acceso a la vivienda digna y con el desarrollo urbano equilibrado en todos los departamentos de San Juan.

El acto contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo al vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el intendente local, Daniel Banegas.

Publicidad

A pesar del día, el gobernador Orrego enfatizó la importancia social de la entrega: “Hoy es un día frío, pero con muchísimo calor humano, porque muchas familias van a tener la oportunidad de tener su techo propio. No se trata solo de una casa, sino del lugar donde van a imprimir sus sentimientos, donde va a haber amor y se va a transformar en un hogar”.

Orrego también agradeció especialmente a todo el equipo de Infraestructura y a los vecinos de 9 de Julio, cuyo recibimiento con un abrazo, un beso y un apretón de manos le "da la nafta para seguir haciendo por San Juan".

Publicidad

El nuevo barrio La Majadita se compone de 135 viviendas unifamiliares. Todas ellas cuentan con dos dormitorios, con la particularidad de tener la posibilidad de ser ampliadas para incorporar un tercer dormitorio. Además, contemplan un espacio destinado a estacionamiento.

El proyecto habitacional fue diseñado combinando funcionalidad, accesibilidad y calidad ambiental, buscando consolidar un entorno moderno y confortable. El diseño contempla cuatro prototipos de vivienda: tres de ellos son estándar y uno está adaptado específicamente para personas con discapacidad. Las viviendas están distribuidas en manzanas regulares que priorizan la eficiencia espacial y la habitabilidad.