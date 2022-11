El lunes 12 de diciembre comenzará el proceso de inscripción para el ingreso a los jardines de infantes. Desde los ministerios de Educación y Salud ya confirmaron que será obligatorio que los chicos ingresantes al Nivel Inicial deben contar con todas las vacunas, incluyendo el refuerzo de la Triple Viral en el marco de la campaña nacional que comenzó el 1 de octubre.

En cuanto a la edad de los chicos que deben recibir la vacuna, la campaña incluye a todos los niños de 13 meses a los cuatro años y once meses, inclusive deben recibir las dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis). No importa si ya recibieron estas vacunas con anterioridad. Además, no se requiere orden médica.

Debido a que la edad máxima para recibir este refuerzo es hasta antes de cumplir los cinco años, la nueva vacunación sería aplicable en chicos que entren a salas de cuatro años que son de cursado obligatorio en San Juan.

Si bien estaba previsto que la campaña se extendiera hasta el 13 de noviembre, el ministerio de Salud de la Nación la prolongó hasta el 11 de diciembre. En San Juan, la población objetivo es de 47.025, que se encuentra en el rango de edad que las autoridades sanitarias definieron como prioritario.

De acuerdo al último informe de Salud, se han vacunado 39.147 y restan por aplicar 7.878, es decir, se han vacunado un 83,2%, con el objetivo de llegar al 95% antes del cierre de la campaña.

En contacto con DIARIO HUARPE, Laura Castro, directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación, explicó que todos los papás de los alumnos deberán presentar la documentación que acredite la identidad del alumno y sus padres o tutores.

"Además, los papás tendrán que presentar el carnet con todas las vacunas obligatorias", aseguró Castro.

Desde la cartera de Salud también confirmaron que la vacunación será requisito obligatorio. En rueda de prensa, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, aseguró que "estamos haciendo mucho hincapié en los derechos del niño y los padres deben saber que es obligatorio y se pedirá en las escuelas".

La médica agregó que la vacunación forma parte del derecho del niño a la salud y "no hay que tener temores". La ministra agregó que "son vacunas seguras y no es una ocurrencia, hay países vecinos que tienen brotes. Por este motivo, evitemos tener niños enfermos en la provincia y en Argentina”.

Sobre la evolución de la campaña que comenzó el 1 de octubre, Venerando señaló que tienen “dificultades en algunos departamentos, principalmente en los más habitados, como Rivadavia, Santa Lucía y Capital”. Mientras que en Rawson y Chimbas han mejorado mucho en su cobertura.

Las inscripciones

La Dirección de Educación de Nivel Inicial informó que la inscripción para el Ciclo Lectivo 2023 para Sala de Jardín de Infante de 3, 4 y 5 años se realizará del 12 a 14 de diciembre.

El 12 se hará la inscripción de hermanos de los estudiantes del Nivel Inicial y personal del establecimiento. Le toca a los hermanos de los estudiantes de nivel primario, en caso de existir vacantes disponibles. Por último, el 14 se anotará al resto de los aspirantes, en caso de existir vacantes disponibles.

Los incluyen la presentación de fotocopia del DNI del alumno y sus padres y una fotocopia del carnet de vacunación obligatoria. A esto se suma que se abre un plazo hasta el 30 de marzo de 2023 para presentar fotocopia de certificado de salud y bucodental y partida de nacimiento que se puede sacar de la web de Ciudadano Digital

Laura Castro explicó que en el caso de aquellos pequeños que no encuentren vacantes en diciembre, desde la Educación Inicial se realizará un periodo de reubicación.

Castro agregó que "a partir de la finalización de inscripción en diciembre, se comienza a realizar un relevamiento en todas las escuelas de nivel inicial para saber con cuántas vacantes cuenta cada jardín, para ofrecerle a las familias diferentes opciones que consideren de acuerdo al domicilio y organización familiar", aseveró.

Luego, en febrero de 2023, se realizará el proceso de reubicación de quienes no encontraron lugar o que en el último tiempo hizo cambio de domicilio. En todo momento se buscará que los chicos encuentren escuela cerca de su casa para evitar que haya grandes concentraciones de alumnos en las escuelas más populares como las que se ubican en el microcentro.