Un intento de robo en una vivienda del departamento Rivadavia desencadenó una persecución policial por el interior del barrio 22 de Abril. El hecho, que se registró este lunes por la tarde, culminó con uno de los sospechosos dándose a la fuga luego de escapar por los fondos de varias casas. El sujeto dejó abandonada una motocicleta de 110 cc., que la policía secuestró para investigar su procedencia.

Todo comenzó cerca de las 15:20, cuando personal del Comando Radioeléctrico Oeste fue alertado sobre un robo en proceso en la Manzana 6 del barrio 22 de Abril. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la vivienda, Víctor Orlando Barboza, quien relató lo sucedido. El hombre manifestó que dos sujetos, uno vestido de negro y el otro con una campera de Boca Juniors de color amarillo, intentaron robarle y se dieron a la fuga.

La moto abandonada será sometida a pericias para determinar numero de chasis y motor, para así llegar a su dueño

Con las descripciones proporcionadas por la víctima, los uniformados iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones. Fue en ese momento que lograron divisar a un sujeto que coincidía con las características de uno de los sospechosos, quien circulaba en una motocicleta 110 cc. de color negro. Los efectivos intentaron darle alcance para interrogarlo, pero el individuo emprendió la fuga a toda velocidad.

La persecución se extendió por varias calles del barrio hasta que el delincuente decidió abandonar el vehículo y continuar su huida a pie. El hombre ingresó a un domicilio y, con el objetivo de escapar de la policía, comenzó a saltar medianeras de varias viviendas, perdiéndose de vista por los fondos de las casas. Pese a los esfuerzos de los agentes, el sospechoso logró evadir a la Justicia.

El ayudante fiscal Sebastián Miranda, de la base del Sistema Acusatorio, tomó conocimiento del hecho y ordenó dar intervención a la Comisaría 30ª de Rivadavia. Los investigadores de dicha dependencia tienen la tarea de establecer la propiedad de la motocicleta que el sospechoso dejó abandonada. Por el momento, no hay detenidos por este hecho, pero la policía trabaja para identificar al prófugo y avanzar en la causa.