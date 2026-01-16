Dos nuevos accidentes volvieron a encender las alarmas en la zona de médanos de Pinamar. En las últimas horas, dos vehículos tipo UTV volcaron en distintos sectores de “La Frontera” y dejaron como saldo cinco personas heridas, una de ellas con lesiones de gravedad.

El primer siniestro ocurrió este viernes cuando un hombre circulaba solo por la arena. Según testigos, realizaba giros y maniobras bruscas entre los médanos, hasta que una maniobra imprudente le hizo perder el control del rodado y terminó volcando.

Publicidad

Tras el impacto, el conductor fue asistido por un instructor y su alumno que transitaban por la zona en otro vehículo. Luego fue trasladado para recibir atención médica, aunque no trascendió oficialmente la gravedad de sus lesiones.

Minutos después se produjo un segundo vuelco, esta vez con cuatro jóvenes involucrados. Dos mujeres, de 27 y 31 años, resultaron heridas mientras circulaban por la zona del Camping Pucará. Una de ellas sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y presenta además una lesión comprometida en la zona lumbar.

Publicidad

Las víctimas recibieron maniobras de primeros auxilios en el lugar por personal de emergencias y posteriormente fueron trasladadas a un centro de salud de Mar de Ajó para una evaluación más profunda.

Ambos hechos ocurrieron apenas días después del violento choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y otro UTV, que dejó gravemente herido a Bastián Jerez, un niño de 8 años que continúa internado en estado delicado.

Publicidad

Por ese caso, la Justicia imputó al padre del menor por lesiones culposas agravadas, al considerar que el niño no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Las reiteradas situaciones de riesgo en los médanos, sumadas a la falta de medidas de protección y a prácticas peligrosas como picadas y maniobras extremas, vuelven a poner en debate la falta de controles y la seguridad en una de las zonas más concurridas del verano en la costa bonaerense.