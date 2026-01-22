Científicos han identificado la pintura rupestre más antigua conocida hasta ahora: una silueta de mano humana fechada en al menos 67 800 años, hallada en la cueva Liang Metanduno, en la isla indonesia de Muna, parte de la región de Sulawesi. Este descubrimiento supera por más de 1 000 años el registro anterior y sitúa la evidencia más temprana de expresión artística en un punto clave del sudeste asiático.

La imagen fue creada colocando una mano sobre la pared de la cueva y soplando pigmento sobre ella para dejar un contorno negativo. Los investigadores también observaron que los dedos fueron deliberadamente estilizados con forma de garra, lo que indica una intención simbólica más compleja que un simple marcaje.

El estudio, publicado en la revista Nature, utilizó técnicas avanzadas de datación por uranio-serie para medir depósitos minerales formados sobre la pintura, lo que permitió establecer con precisión su antigüedad mínima y confirmar que el arte rupestre de Muna es más antiguo que ejemplos previos en España y otras regiones.

Además de este hallazgo excepcional, los investigadores constataron que la cueva de Liang Metanduno fue utilizada repetidamente para realizar arte durante al menos 35 000 años, con múltiples capas de pintura que abarcan decenas de miles de años, lo que sugiere una travesía cultural prolongada en la zona.

La ubicación de la pintura también aporta pistas sobre las rutas de migración de los primeros humanos modernos (Homo sapiens) hacia Australasia, fortaleciendo la idea de que antiguos grupos humanos transitaban por el sudeste asiático y las islas indonesias mucho antes de lo que se pensaba.

Este descubrimiento no solo reescribe los registros cronológicos del arte más antiguo, sino que también ofrece una perspectiva renovada sobre la capacidad simbólica y cognitiva de nuestros antepasados, reflejando que la creatividad y la expresión artística eran parte integral de la experiencia humana desde épocas muy remotas.