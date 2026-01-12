Una niña de 8 años fue asistida de urgencia luego de sufrir la picadura de un alacrán en el departamento Pocito, gracias a un rápido operativo conjunto entre efectivos policiales y el sistema de salud. El episodio ocurrió el lunes 5 de enero por la noche, en una vivienda del barrio Campo de Batalla, en la localidad de Carpintería.

De acuerdo a la información oficial, la menor se encontraba en su habitación cuando, al sentarse en la cama, sintió la picadura en una de sus piernas. Al escuchar sus gritos, su padre advirtió la presencia del alacrán, que logró escapar del lugar. En ese momento, la madre de la niña no se encontraba en la vivienda debido a su jornada laboral.

Publicidad

Ante la urgencia, el padre decidió trasladar a la menor en moto hacia el hospital, pero el rodado sufrió una falla mecánica durante el trayecto. Al ser alertada, la madre intentó activar el sistema de emergencias y se encontró con policías motorizados en el cruce de Los Andes, a quienes solicitó ayuda de inmediato.

Minutos después, se sumó una camioneta de la Comisaría 7.ª, a cargo del cabo primero Federico Heredia y la agente Jesica Flores, quienes coordinaron el operativo junto a las motorizadas y una ambulancia del 107. Los efectivos escoltaron al móvil sanitario para garantizar el rápido traslado al Hospital de Pocito.

Publicidad

En el nosocomio, la menor recibió suero y el antiveneno correspondiente. El equipo médico indicó que el tiempo de respuesta fue determinante para evitar un cuadro de mayor gravedad. La niña permaneció internada en observación durante la noche y fue dada de alta a la mañana siguiente.

Horas más tarde, la paciente volvió a presentar dolores corporales intensos y falta de fuerza en la pierna afectada, por lo que regresó al hospital. Tras nuevos estudios, se detectaron valores elevados de glóbulos blancos y se resolvió mantenerla nuevamente en observación hasta su estabilización.

Publicidad

Actualmente, la niña se encuentra en buen estado de salud y continúa bajo control médico. La familia destacó el accionar del personal policial, de enfermería y médico, y solicitó extremar los cuidados en zonas rurales ante la frecuente presencia de alacranes en la localidad de Carpintería.