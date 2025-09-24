Preocupación en el mundo Boca: el “Chipi” Barijho fue internado de urgencia tras descompensarse

Una situación de emergencia sacudió la tranquilidad en el predio de Boca Juniors. Antonio "Chipi" Barijho, una figura histórica del club y actual entrenador de las divisiones inferiores, sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. El exdelantero sintió un fuerte dolor en el pecho mientras se encontraba en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, a la espera del partido de la Reserva contra Newell's, lo que activó de inmediato los protocolos de atención médica.

Quienes presenciaron el incidente relataron que el malestar del "Chipi" fue repentino e intenso, obligándolo a pedir ayuda de manera inmediata. Afortunadamente, en ningún momento perdió la conciencia. La rápida reacción del equipo médico, que se encontraba en el predio como es habitual en cada partido, fue clave para brindar los primeros auxilios y tomar la decisión de llevarlo a una clínica para realizarle estudios exhaustivos.

Mucha preocupación en Boca por la salud de Barijho

El lamentable imprevisto afectó directamente la agenda deportiva. El partido de la Reserva, programado para las 19 horas y que contaría con la presencia de Lucas Blondel como titular, fue momentáneamente postergado. El evento pasó a un segundo plano, dejando a todos los presentes consternados por la situación de salud de Barijho.

La continuidad del encuentro está sujeta a la disponibilidad de la ambulancia. Por reglamento, el partido no puede llevarse a cabo si no hay una unidad médica en el lugar. En principio, se espera que se juegue una vez que la misma regrese del traslado o, en su defecto, si el club logra conseguir una de reemplazo. La prioridad, sin embargo, sigue siendo el estado de salud de Barijho.