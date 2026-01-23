La escudería Alpine F1 Team anunció la presentación oficial de su auto para la temporada 2026, el A526, que será conducido este año por el argentino Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, en un evento especial a realizarse el viernes 23 de enero desde las 08:30 de la mañana (hora de Argentina) en Barcelona, España.

La ceremonia de lanzamiento tendrá lugar a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, una puesta en escena distinta a las habituales presentaciones de monoplazas, con presencia de directivos del equipo como Flavio Briatore y Steve Nielsen, además de los pilotos.

Los fanáticos podrán seguir la presentación en vivo de forma gratuita a través del canal oficial de Alpine en YouTube, donde se mostrará por primera vez el diseño, colores y detalles técnicos del A526, así como las declaraciones de los protagonistas.

El lanzamiento marca uno de los hitos iniciales del año para el equipo francés, que arranca un nuevo ciclo técnico con cambios de reglamento en la Fórmula 1 y expectativas de mejora tras el desempeño de temporadas anteriores.

Además de la presentación, el nuevo monoplaza ya ha tenido un primer contacto con la pista durante un shakedown privado, y se espera que comience a rodar nuevamente en los tests oficiales de pretemporada en Montmeló, Barcelona, a partir del lunes 26 de enero.