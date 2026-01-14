Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo para San Juan para el miércoles 14 y jueves 15 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico detallado para la provincia de San Juan, anticipando una jornada de altas temperaturas con tormentas aisladas y un notable incremento en la intensidad del viento para las próximas horas, extendiéndose al jueves 15.
Pronóstico para hoy, Miércoles 14:
La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una temperatura de 26°C y vientos moderados del sector sur. Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la tarde.
El SMN pronostica un marcado ascenso térmico, alcanzando una máxima de 36°C. Paralelamente, se desarrollarán tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. Este fenómeno estará acompañado por un fortalecimiento del viento, que rotará al noreste con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h.
Durante la noche, persistirán las tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), con la temperatura descendiendo a 30°C. El viento disminuirá su intensidad, cambiando su dirección al norte.
Pronóstico para mañana, Jueves 15:
La madrugada del jueves se presentará parcialmente nublada y más fresca, con 21°C. El viento se intensificará notablemente desde el sudeste, con velocidades de 23 a 31 km/h.
La tendencia ventosa se acentuará durante la mañana y la tarde. Se esperan ráfagas de viento muy fuertes, con velocidades que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h provenientes del sur. La tarde será el período más caluroso del jueves, con 31°C.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN prevé tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde, ambos con una probabilidad del 10% al 40%. Para la noche, se espera un cielo nuevamente parcialmente nublado, con vientos que comenzarán a amainar.