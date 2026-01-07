A lo largo de 2025, el Ministerio de Educación llevó adelante 147 intervenciones en el marco del Protocolo Ángel Guardián, una estrategia interinstitucional destinada a identificar, contener y acompañar a niños y adolescentes que atraviesan situaciones de abuso sexual o violencia intrafamiliar, priorizando la continuidad de sus trayectorias educativas.

El protocolo articula el trabajo del Ministerio de Educación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud. A partir de una denuncia judicial, Educación recibe un oficio confidencial y activa un acompañamiento pedagógico y socioemocional a través de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, sin indagar ni exponer a las víctimas y resguardando su bienestar dentro del ámbito escolar.

Publicidad

“Cada intervención buscó que la escuela siga siendo un lugar seguro. Acompañar, contener y sostener la escolaridad es una responsabilidad del Estado cuando hay un niño o adolescente en situación de vulnerabilidad. El trabajo de los gabinetes es silencioso, profesional y profundamente humano”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Las acciones desarrolladas incluyeron seguimiento de la asistencia escolar, observación del estado emocional, acompañamiento a equipos directivos y docentes, y la implementación de estrategias pedagógicas para favorecer la permanencia y la revinculación con el grupo de pares. El foco estuvo puesto en cuidar sin revictimizar, mientras las causas judiciales continuaron su curso por los canales correspondientes.

Publicidad

Por su parte, el director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, Luis Lucero, indicó que si bien en 2025 se realizaron menos intervenciones que en 2024 (cuando se superaron las 200), esto no implica una disminución del problema. “Muchos casos no llegan a denunciarse. Por eso es clave el rol de la escuela: docentes, directivos y gabinetistas detectan señales, activan el protocolo y denuncian cuando corresponde. Estadísticamente, es muy alto el porcentaje de deserción escolar de niños y adolescentes víctimas de abuso. Nuestro trabajo es acompañar para que no abandonen la escuela y se sientan protegidos”, explicó.

Lucero remarcó además que todos los gabinetes técnicos de la provincia intervienen en el programa, lo que permite una cobertura integral del territorio.

Publicidad

Trabajo interministerial

El Protocolo Ángel Guardián establece procedimientos claros ante situaciones de complejidad. Una vez activado, Educación brinda contención y seguimiento educativo; Familia y Desarrollo Humano acompaña a través de las áreas de acción social municipales; y Salud interviene cuando se requiere atención terapéutica, entre otras acciones previstas en el abordaje interministerial.