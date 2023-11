Luego de la muerte de Pedro Gómez, el hombre que perdió la vida tras ser golpeado por su cuñado (Bruno Monzón), la hija de la víctima contó su versión de los hechos, y aseguró haber aportado como prueba a la Justicia un audio que incriminaría aún más al agresor.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Laura Gómez, aseguró que Monzón mintió sobre cómo ocurrieron los hechos, que la familia de su padre encubrió al atacante, y que ella se enteró de la situación gracias a un audio que le envió un primo que fue testigo del hecho.

El relato de la fatídica noche que le costó la vida a Gómez

La hija del fallecido explicó que la noche del 1 de octubre, tras ser anoticiada de que su padre estaba siendo trasladado al hospital, recibió un mensaje de audio de un primo suyo de 16 años, quien le relató con lujo de detalles cómo ocurrieron los hechos. Vale destacar que ese material ya fue aportado como prueba a la Justicia.

“Antes que nada, quiero aclarar que mi padre no era alcohólico, aunque esa noche, casualmente, había tomado en la casa de mi abuela", expresó Laura, al tiempo que contó que "al salir se le cayeron los lentes y Monzón lo advirtió de la situación. Mi papá le respondió de mala manera, y sin mediar palabra, este hombre se le vino encima y le pegó”.

“Según cuenta mi primo en el audio, mi tío político le dio dos piñas a mi papá, una en el estómago y otra en la cara, que es la que lo hace caer y golpearse la cabeza. Como había tomado alcohol, mi padre no tuvo ni fuerza para defenderse o cubrirse", relató la hija de la víctima. Aclaró que su padre era una persona 1,70 metros de altura, y el agresor "mide casi dos metros”.

¿Mentiras y encubrimiento familiar?

“A mí me llamó una familiar diciéndome que fuera al hospital porque a mi papá le había pasado algo. Cuando pregunté qué había sucedido, me dijo que se había caído, pero no creí esa versión y, tras insistir, me reconoció que lo habían golpeado", dijo la mujer. "Cuando llegué al hospital, encontré a Monzón junto a mi tía y le pregunté si él había golpeado a mi papá, a lo que me respondió que no, que se había caído y que él lo había ayudado”, continuó en su relato.

“Cuando ellos lo llevaron al hospital, le dijeron a los médicos que mi padre se había caído de su propia altura y nunca mencionaron que antes habían discutido, ni tampoco hablaron de golpes. Un doctor me llamó y me preguntó qué había pasado y yo le dije que creía que le habían pegado, lo cual él reconoció y me dijo que tenía dos lesiones en la cabeza que no eran compatibles con una caída. Con esa información me decidí a hacer la denuncia”, afirmó Laura.

En línea con esto, la mujer relató que “la madre del niño que vio todo, nunca se acercó por la Policía y quiso echarle la culpa a otro tío mío. Hicieron que mi primo cambiara su declaración y dijera que otro familiar lo había golpeado dentro de la casa".

"Esa mujer le dijo al niño que por haberme mandado el audio, ellos iban a ir presos, y la verdad es que si no hubiera sido por este niño que me dio aviso, yo nunca me hubiera enterado de lo que pasó con mi papá", expresó.

¿Cómo se llevaban Gómez y Monzón?

Según explicó Laura Gómez, la relación entre su padre y el atacante era regular, y no habían tenido peleas previas a esta situación. En este sentido, afirma desconocer si ese mismo día habían mantenido algún tipo de discusión, por lo que considera que no existiría un motivo previo para el ataque. A su vez, la hija de la víctima aclara que Monzón tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, aunque por miedo no ha sido denunciado. “Él siempre se va a los golpes”, dijo.

Irregularidades en el procedimiento

La mujer denunció que hubo un mal proceder por parte de la Comisaría 6º de Villa Krause, ya que tuvieron que pasar seis días de ocurrido el hecho, para que la citaran a declarar, y a pesar de las pruebas y testimonios, no detuvieron en un primer momento al acusado.

Por otra parte, Gómez afirmó que la ambulancia del servicio de Emergencias Médicas 107 tardó unos 40 minutos en llegar hasta el lugar, y advirtió que en un principio los médicos no querían trasladar a su padre, argumentando que se encontraba alcoholizado.

Impotencia y pedido de justicia

Al ser consultada sobre las sensaciones que le había dejado el caso en sí y el comportamiento de Monzón, Gómez expresó: “Él ha declarado que él se quiso defender, y yo quiero aclarar que él tuvo la oportunidad de no actuar así. Si las cosas hubieran sucedido como él relata y que mi padre lo hubiera provocado, cosa que no creo, él tranquilamente podría haberse metido a su casa y llamado a la policía. Jamás consideró esa opción y directamente se fue a los golpes. Además, él estaba sano, no había consumido alcohol, y por ende estaba completamente consciente de lo que hacía”.

Lo primero que tendría que haber hecho, es haber explicado lo que pasó con la verdad. No hay palabras para lo que él hizo, porque tuvo la opción de actuar diferente, y, sin embargo, decidió atacar a un hombre bueno como lo era mi papá. Espero que la Justicia realmente actúe y haga las cosas como tienen que ser”.