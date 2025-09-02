La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha comunicado los shows que tendrán lugar durante el último partido de la Selección Argentina en el país, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. La previa del encuentro que se disputará este jueves en el Monumental ante Venezuela estará ambientada con música, en una jornada que podría ser la última presentación oficial de Lionel Messi en su tierra natal. Con la intención de crear un ambiente de festejo desde temprano, la entidad deportiva confirmó la participación de La Banda de Carlitos, Q' Lokura y Uriel Lozano, referentes del género cuartetero.

El partido entre Argentina y la Venezuela, previsto para las 20.30 horas en el estadio de River Plate, ha generado una gran expectativa. La organización solicitó a los asistentes que lleguen con anticipación, sugiriendo un ingreso al estadio al menos dos horas antes del comienzo del encuentro, para poder disfrutar de la propuesta artística que rodeará el evento. El comunicado oficial de la AFA incentivó a los hinchas a aprovechar la oportunidad de ser parte de esta celebración.

La noticia de la posible última presentación de Lionel Messi en Argentina en un partido oficial aumentó la importancia que tendrá dicho partido. El capitán del equipo confirmó que este será un evento "muy especial". La organización del partido busca que el evento sea único, combinando la emoción del fútbol con un gran festival musical. El show en el Monumental pretende brindar una experiencia distinta al público, fortaleciendo el espíritu festivo de una noche que quedará grabada en la memoria de los argentinos que esten presentes.

Luego de este compromiso ante el combinado venezolano, la Selección nacional culminará su participación en la competencia visitando a Ecuador. El equipo local, ya con su pasaje asegurado a la próxima Copa del Mundo, se mantiene en la cima de la clasificación, lo que convierte a este encuentro en una celebración de su exitosa campaña.